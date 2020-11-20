 

Европа открестилась от стремлений покинуть НАТО и разорвать альянс с США

20.11.2020, 16:52, Новости дня

Стратегическая автономия ЕС не свидетельствует о стремлении покинуть НАТО или прекратить альянс с США, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Ничего нового в том, что ЕС должен иметь стратегическую автономию, нет. Это не про независимость и уход из НАТО или разрыв стратегического партнерства с США, как многие боятся», – цитирует Борреля ТАСС.

Напомним, в пятницу Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС».

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу нужно создать собственные единые вооруженные силы. В том же году канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Евросоюзу нужно двигаться в сторону создания собственной армии.



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