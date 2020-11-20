 

В детском центре Чечни по требованию Кадырова убрали изображения героев Marvel. Вместо них нарисовали воевавших с Россией чеченцев

20.11.2020, 16:04, Новости дня

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова в детском центре города Курчалой убрали со стен изображения героев американских комиксов Marvel. Их заменили их на портреты первого президента Чечни Ахмата Кадырова и героев Кавказской войны против Российской империи, пишет российское агентство “РИА Новости” 20 ноября.

Кадыров 16 ноября поручил убрать изображения героев Marvel “Капитана Америку”, “Тора” и “Железного человека”, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.

По его словам, у Чечни и России много своих героев. Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках Чечни.

Он отметил, что в эпоху Ахмата-Хаджи восстановили разрушенную Чечню, он собрал и объединил народ и теперь республика развивается.

Когда Кадыров вновь приехал в Курчалой к 20 ноября, изображения уже переделали. Теперь на стенах детского центра нарисованы первый президент Чечни Ахмат Кадыров и чеченские участники Кавказской войны против Российской империи – шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.

Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.

Ахмат Кадыров – первый президент Чечни. Он погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.

Шейх Мансур – исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца 18-го века.

Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевкий – военные деятели, участники Кавказской войны.

Кавказская война велась с 1817 по 1864 год против Российской империи национально-освободительными движениями чеченцев, дагестанцев, черкесов и других народов Северного Кавказа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Стало известно место пребывания Хуана Карлоса I

22.07 / Политтехнолог: Оппозиция на Камчатке не смогла объединиться

23.07 / Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

14.08 / В Роскосмосе подтвердили отправку «Ангары-А5» на Плесецк

22.09 / США отчитались об уничтожении около 300 тыс. снарядов с ипритом

22.07 / Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец РФ – 2020»

04.07 / Hill – рекламный ролик в США одобрил кандидатуру «товарища Трампа» от лица «великого вождя Владимира Путина» — на чистом русском

21.10 / Верещук: Я не собираюсь возвращаться в Раву-Русскую. Киев – конечная станция

30.10 / Аналитик Asia Times – Китай хочет мирового господства, а не сделок с Америкой

31.07 / Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска