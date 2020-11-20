В детском центре Чечни по требованию Кадырова убрали изображения героев Marvel. Вместо них нарисовали воевавших с Россией чеченцев

20.11.2020, 16:04, Новости дня

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова в детском центре города Курчалой убрали со стен изображения героев американских комиксов Marvel. Их заменили их на портреты первого президента Чечни Ахмата Кадырова и героев Кавказской войны против Российской империи, пишет российское агентство “РИА Новости” 20 ноября.

Кадыров 16 ноября поручил убрать изображения героев Marvel “Капитана Америку”, “Тора” и “Железного человека”, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.

По его словам, у Чечни и России много своих героев. Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках Чечни.

Он отметил, что в эпоху Ахмата-Хаджи восстановили разрушенную Чечню, он собрал и объединил народ и теперь республика развивается.

Когда Кадыров вновь приехал в Курчалой к 20 ноября, изображения уже переделали. Теперь на стенах детского центра нарисованы первый президент Чечни Ахмат Кадыров и чеченские участники Кавказской войны против Российской империи – шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский.

Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.

Ахмат Кадыров – первый президент Чечни. Он погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.

Шейх Мансур – исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца 18-го века.

Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевкий – военные деятели, участники Кавказской войны.

Кавказская война велась с 1817 по 1864 год против Российской империи национально-освободительными движениями чеченцев, дагестанцев, черкесов и других народов Северного Кавказа.