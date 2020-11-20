Помпео стал первым госсекретарём США, посетившим Голанские высоты и израильские поселения на Западном берегу

20.11.2020, 16:02, Новости дня

Майк Помпео стал первым госсекретарём США, посетившим Голанские высоты и израильские поселения на Западном берегу Иордана, не признанные международным сообществом, пишет Al Jazeera. Как отмечает сайт телеканала, Помпео дал понять, что США больше не считают эти территории незаконными и воспринимают их как часть Израиля.



Reuters

Майк Помпео стал первым госсекретарём США, посетившим Голанские высоты — территорию, которую Израиль захватил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, не признанную международным сообществом, пишет Al Jazeera.

Как передаёт сайт телеканала, в четверг госсекретарь США объехал часть спорной территории на границе Израиля с Сирией под усиленной охраной вместе с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Вы не можете стоять здесь и смотреть на то, что происходит по ту сторону границы, и отрицать главную вещь, которую признал президент Дональд Трамп, а предыдущие президенты отказывались признавать», — заявил Помпео.

Как поясняет издание, госсекретарь США имел в виду «спорное решение» Трампа 2019 года признать израильский суверенитет в этом районе — шаг, который был осуждён международным сообществом и Сирией, назвавшей его «вопиющей атакой».

Помпео осудил призывы к Израилю из «европейских гостиных и элитных заведений в Америке», вернуть Голаны Сирии. «Это часть Израиля», — резюмировал госсекретарь.

Сообщается, что сирийское правительство осудило этот визит как «провокационный». «Визит Помпео является провокационным шагом перед окончанием срока полномочий администрации Трампа и вопиющим нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики», — говорится в заявлении МИД, распространённом государственным информационным агентством SANA.

Ранее в тот же день Помпео посетил израильское поселение Псагот на незаконно оккупированном Западном берегу Иордана, став первым высокопоставленным дипломатом из США, который сделал это.

Как пишет сайт телеканала, Псагот построен на сельскохозяйственных землях, принадлежащих городу Аль-Бире. «Многие жители не имеют доступа к своим сельскохозяйственным угодьям — некоторые из них используются для винодельни, которую посетит Помпео», — рассказал корреспондент Al Jazeera в Аль-Бире Гарри Фосетт. Десятки палестинцев провели демонстрацию недалеко от поселения, однако израильские солдаты ответили им слезоточивым газом.

Винодельня Псагот является частью растущей сети израильских поселений на Западном берегу Иордана, не признанных международным правом, что делает их серьёзным препятствием на пути мирных переговоров, напоминает сайт телеканала. Однако США выпали из консенсуса международного сообщества и объявили, что больше не считают эти поселения незаконными.

Как отмечается в статье, у Помпео не было запланировано встреч с палестинскими лидерами, решительно протестующими против позиции Трампа в отношении израильско-палестинского конфликта, в том числе признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Ханан Ашрави, член исполнительного комитета Организации Освобождения Палестины (ООП), заявил, что Помпео «вторгся на палестинскую землю, украденную Израилем», и «нанёс достаточный ущерб».

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху Помпео также объявил, что США будут считать кампанию бойкота, изъятия инвестиций и санкций, направленную на изоляцию Израиля из-за его обращения с палестинцами, «антисемитской».

Он также заявил, что американская поддержка любых организаций, участвующих в этой кампании, будет прекращена. Как сообщается, этот шаг может лишить финансирования палестинские и международные правозащитные группы.

Со своей стороны, Нетаньяху заявил, что союз США и Израиля достиг «невиданных высот» при администрации Трампа, и поблагодарил её за то, что она перенесла своё посольство в Иерусалим, отказалась от утверждения о том, что израильские поселения противоречат международному праву, и заняла жёсткую позицию в отношении Ирана.