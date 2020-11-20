Из-за нездоровых пищевых привычек через тридцать лет у половины населения Земли будет лишний вес

20.11.2020, 16:02, Новости дня

Из-за нездоровых пищевых привычек населения всего мира к 2050 году может появиться более четырёх миллиардов людей с избыточным весом, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты недавнего исследования немецких учёных. Как прогнозируют эксперты, продолжение существующих тенденций в пищевом поведении людей во всём мире также приведёт к увеличению числа отходов и нагрузки на окружающую среду. При этом 500 миллионов человек, скорее всего, будут иметь недостаточный вес и жить на грани голода.



Reuters

Из-за пищевых привычек населения всего земного шара к 2050 году может появиться более четырёх миллиардов людей с избыточным весом, из которых 1,5 миллиардов будут страдать ожирением, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты недавнего исследования. Между тем, 500 миллионов человек, скорее всего, будут иметь недостаточный вес и жить на грани голода.

Как передаёт издание, учёные Потсдамского института воздействия на климат выяснили, что если нынешние тенденции касательно того, что и как люди едят в различных частях мира, сохранятся, существующий серьёзный разрыв в области питания в ближайшие 30 лет превратится в пропасть.

Чтобы предсказать, как изменится питание людей по всему миру в ближайшие десятилетия, в этом беспрецедентном исследовании оценивались тенденции относительно того, какую пищу едят люди, как растёт население, как производится и расходуется продовольствие.

Как напоминает газета, с 1965 года мировое продовольствие движется в сторону потребления продуктов с высокой степенью переработки, высокобелковых продуктов, сладких продуктов и углеводов. Между тем, население многих стран экономит на овощах, растительной пище, здоровом питании и полезных крахмалах.

Эта тенденция означает увеличение количества «пустых калорий» и диет с высоким содержанием жиров, способствующих набору лишнего веса, но не слишком питательных для организма.

Как отмечает Daily Mail, научные инновации в продовольствии привели к тому, что большая часть пищевых продуктов производится, а не выращивается. Новые методы обработки дешевле, быстрее и менее подвержены капризам погоды и природных условий, что делает их надёжными, но не слишком полезными для здоровья. В результате к 2010 году 29% населения планеты уже имели избыточный вес, а 9% страдали ожирением, подчёркивает газета.

К 2050 году, по оценкам учёных, 16% мирового населения будут страдать ожирением и почти половина (45%) будет иметь избыточный вес. Как отмечает издание, высокие показатели ожирения и большое количество людей с избыточным весом приводят к росту сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Кроме того, в настоящий момент избыточный вес является главным фактором риска тяжёлого течения COVID-19 с возможным смертельным исходом.

Если прогноз экспертов сбудется, прос на продовольствие вырастет приблизительно на 50%, а спрос на молоко и мясо удвоится, при этом богатые страны будут выкачивать ресурсы из бедных, где всё большее число людей будет недоедать и даже голодать, предсказывают немецкие исследователи.

«В мире достаточно еды — проблема в том, что у самых бедных людей на нашей планете просто нет дохода, чтобы купить её. При этом в богатых странах люди не чувствуют экономических и экологических последствий расточительства в отношении продуктов питания», — заметил ведущий автор исследования доктор Бенджамин Бодирски.

Кроме того, ожидается, что количество отходов к 2050 году только увеличится. Эта тенденция, в свою очередь, может привести к ускорению глобального потепления и росту дефицита продовольствия.

«Увеличение количества пищевых отходов и растущее потребление животного белка означают, что воздействие нашей сельскохозяйственной системы на окружающую среду выйдет из-под контроля», — предупредил Бодирски.

По мнению исследователей, беспроигрышным вариантом стало бы использование земли, на которой сегодня выращиваются продукты с низкой питательной ценностью, для культивации более питательных продуктов. Это могло бы улучшить здоровье человека и избавить планету от вредных выбросов и вырубки лесов, которые являются побочным эффектом современного производства продовольствия.