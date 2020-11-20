Найден подавляющий коронавирус напиток

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20.11.2020, 15:58, Новости дня

Чаи на основе шалфея и периллы имеют выраженный противовирусный эффект, подавляющий активность коронавируса, выяснили ученые Института вирусологии университетской клиники немецкого Эссена.

При исследовании специалисты обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра, передает РИА «Новости» со ссылкой на biorxiv.

Чтобы приготовить чаи, ученые сначала доводили их до кипения, после чего в течение двух часов настаивали на травах при температуре воды 60 градусов. Результат исследования показал, что даже получасовая обработка клеток чаем из шалфея и периллы позволяет существенно подавить способность коронавируса к воспроизводству. По мнению вирусологов, такие напитки можно употреблять для профилактики COVID-19. В то же время уточняется, что исследование должно быть оценено другими учеными.

Ранее ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии пришли к выводу, что подавлять коронавирус способна черноплодная рябина.

Врач-вирусолог на условиях анонимности рассказывал газете ВЗГЛЯД, что некоторые ягоды и зеленый чай способны понижать концентрацию коронавируса в организме человека, однако не лечат инфекцию.



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