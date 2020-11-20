Лукашенко пообещал избавиться от бело-красно-белой символики

20.11.2020, 15:58, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что руководство страны «уберет» протестную бело-красно-белую символику из белорусского общества.

«Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», – цитирует Лукашенко БелТА.

Бело-красно-белую символику, которую использует современная оппозиция в Белоруссии, использовали в годы Великой Отечественной войны белорусские коллаборационисты.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. Когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили… Я категорически возражал. Я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот – одна символика, вот – вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?» – добавил президент Белоруссии.

В августе Лукашенко ответил на критику в свой адрес из-за того, что первую президентскую присягу он принимал под бело-красно-белым флагом. «Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов)», – заявлял он.

Лукашенко также заявлял, что сейчас оппозиция использует бело-красно-белые флаги вместе с портретами Адольфа Гитлера.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах, а в 1991-1995 годах являлся государственным флагом Республики Беларусь. Флаг поменяли на нынешний – красно-зеленый с орнаментом – на референдуме 1995 года, который инициировал Лукашенко. Бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами во время оккупации Белоруссии войсками вермахта в годы Второй мировой войны.

Кроме того, Лукашенко в пятницу вновь обратил внимание на «протестные дворы» в Белоруссии. «Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то – это дворовые территории, шуточки, а для нас весной – это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?» – задался вопросом президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что так называемые протестные дворы и стихийные мемориалы в Минске, которые устраивает оппозиция, могут в будущем стать местом начала гражданской войны.

После этого стало известно, что деятельность добровольных «народных дружин», а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие.