“Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре”. Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к “Евровидению 2021”

20.11.2020, 15:10, Новости дня

Солистка украинской группы Go-A, которая будет представлять Украину на конкурсе “Евровидение 2021”, Екатерина Павленко 20 ноября в эфире “1+1” рассказала, что они еще не определилась, с какой песней поедут на конкурс.

“Мы уже написали несколько песен, но будем еще писать, пока есть время. Мы нашли очень интересную тему, связанную с Украиной. Она будет построена на украинском фольклоре. Мы сейчас как раз работаем над ней. Мне кажется, что это та самая песня, с которой мы будем представлять Украину”, – заявила певица.

Павленко не стала раскрывать подробности композиции, заявив, что песня “и не грустная, и не веселая”.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020” – за свое выступление с песней “Соловей” коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы “Евровидения 2020”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе “Евровидение 2021” примут представители из 41 страны.

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.