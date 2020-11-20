Военные НКР покинули Агадамский район Карабаха

20.11.2020, 15:04, Новости дня

Агадамский район Карабаха покинули подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), об этом сообщил глава штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

«Роль российского миротворческого контингента – обеспечить безопасность гражданского населения, в строгом соответствии с соглашениями обеспечить вывод армянских подразделений с территории, – они уже выведены, – и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооруженных сил», – цитирует Волкова РИА «Новости».

При выводе не было внештатных ситуаций и провокаций, подчеркнул начальник штаба. «При содействии миротворческой миссии РФ сегодня Агдамский район был передан Азербайджану. Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было. Ситуация в этом районе спокойная», – сказал генерал-майор.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.