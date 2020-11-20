 

Оставившему место ДТП сыну главы администрации Чебоксар отказали в УДО

20.11.2020, 15:04, Новости дня

Сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному за ДТП, отказали в условно-досрочном освобождении, сообщили в прокуратуре Чувашии.

«Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около одного года и двух месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами согласился и отказал в условно-досрочном освобождении», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Ладыков отбывает наказание в колонии-поселении в Алатыре с начала марта 2020 года. Через полгода он вновь может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.

Напомним, утром 22 июля 2019 года на автодороге Москва – Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с автомобилем УАЗ-3909. В ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа, а предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вечером 24 июля скрывшийся водитель был задержан. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков. Суд арестовал его, позже виновнику аварии вынесли приговор.

После инцидента отец обвиняемого Алексей Ладыков признался, что хотел поступить с сыном, как Тарас Бульба.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке

20.07 / Политика: Хабаровский край доверили человеку с идеальным прошлым

24.06 / На похороны Рэйшарда Брукса в Атланте пришли более 200 человек

14.08 / Брат Трампа госпитализирован в Нью-Йорке

10.08 / Германия поддержала фирмы, которым США угрожают из-за «Северного потока – 2»

09.07 / Зеленский о Медведчуке: Уверен, что финансируется из РФ

12.08 / Кравчук о Донбассе: вместо «особого статуса» – ввести другие понятия

09.11 / Focus дал немцам совет – не позволяйте мягкости Байдена ослепить себя

03.11 / Лавров рассказал о ежедневных усилиях Путина по урегулированию в Карабахе

17.07 / Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска