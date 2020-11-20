Оставившему место ДТП сыну главы администрации Чебоксар отказали в УДО

20.11.2020, 15:04, Новости дня

Сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному за ДТП, отказали в условно-досрочном освобождении, сообщили в прокуратуре Чувашии.

«Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около одного года и двух месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами согласился и отказал в условно-досрочном освобождении», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Ладыков отбывает наказание в колонии-поселении в Алатыре с начала марта 2020 года. Через полгода он вновь может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.

Напомним, утром 22 июля 2019 года на автодороге Москва – Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с автомобилем УАЗ-3909. В ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа, а предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вечером 24 июля скрывшийся водитель был задержан. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков. Суд арестовал его, позже виновнику аварии вынесли приговор.

После инцидента отец обвиняемого Алексей Ладыков признался, что хотел поступить с сыном, как Тарас Бульба.