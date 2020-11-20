Европарламент раскритиковал Украину за долги в “зеленой” энергетике – СМИ

20.11.2020, 14:16, Новости дня

Европарламент раскритиковал власти Украины за невыполнение финансовых обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику в части выплаты долга согласно ранее подписанному “зеленому” меморандуму. Об этом говорится в отчете Европарламента от 17 ноября об имплементации соглашений с Украиной, пишет “Цензор.НЕТ”.

“Сожаление вызывает факт о том, что в секторе возобновляемой энергетики Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами, и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию экологически чистых источников энергии в Украине”, – цитирует издание документ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями “зеленой” электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал “Укррудпром”.

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты “зеленой” энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении “зеленых” тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн. “Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию начиная с августа этого года.

Депутаты от фракции “Слуга народа” Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями “зеленой” энергетики.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК “Энергоатом” и ЗАО “Укргидроэнерго”, и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властями финансовый кризис в “зеленой” энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.