 

УП – Санду советует Украине учесть, что мягкий прямой диалог не помог Молдавии в Приднестровье

20.11.2020, 14:14, Новости дня

Несмотря на то что Молдавия выбрала мягкий подход в урегулировании конфликта в Приднестровье, это не помогло решить ситуацию, сказала новоизбранная президент Молдавии Майа Санду. В интервью «Украинской правде» она посоветовала Украине учесть этот опыт Кишинёва при выборе подхода в действиях по Донбассу.


Reuters

Несмотря на согласие Молдавии выбрать «мягкий подход» в переговорах о приднестровском урегулировании, это не помогло решить конфликт даже в течение 28 лет. Об этом сказала избранный президент Молдовы Майя Санду в интервью «Украинской правде».

Новая руководительница Молдавии, которая вступит в должность в начале 2021 года, предложила Украине учесть опыт её страны в Приднестровье.

«Например, то, что Молдавия выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители — в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее», — отметила Майя Санду.

Как напоминает издание, в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинёв дал согласие на прямой диалог с Тирасполем, а Россию согласился считать посредником в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишинёвом и Тирасполем продолжаются.

«Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу», — пояснила Санду.

Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.



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