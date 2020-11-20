 

Министр Петрашко предложил направить госсредства на строительство уже построенных объектов к Евро-2012 – Андрусив

20.11.2020, 13:22, Новости дня

В перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, представленных министром экономического развития Игорем Петрашко в среду на заседании правительства, вошло “Строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования-транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания для проведения финальной части футбольного чемпионата Евро-2012 на прилегающих территориях НСК “Олимпийский”. Об этом пишет в Facebook исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Эксперт отметил, что уровень подготовки документа – крайне низкий и не выдерживает никакой критики.

“Вы не поверите, но перечень инвестпроектов, приоритетных причем, не имеет ни необходимых сумм расходов, ни этапов реализации, ни ожидаемых результатов, ничего. Просто название проекта и кто платит. Такой вот высокий уровень государственной политики. Но чтобы на Кабмине принимали такую откровенную лажу – я вижу в первый раз. Надо понимать, что для выхода на Кабмин документ проходит семь кругов рецензий и согласований. И появление данного документа настолько низкого качества может означать только одно – государственного управления больше нет”, – написал он.

По словам Андрусива, анализ документа наводит на мысль, что министр экономического развития вообще не понимает значения слова “инвестиции”.

“Вдумайтесь, наш действующий министр экономики не знает значения слова “инвестиция”. Это единственный возможный вывод, который можно сделать, из таких “инвестпроектов”, как реконструкция музея запорожского казачества, строительство корпуса областной больницы, международный научный центр “Обсерватория” на горе Поп Иван. Я даже не представляю, как считается RoI (return on investment – финансовый коэффициент, который показывает уровень доходности или убыточности бизнеса с учетом инвестиций. – “ГОРДОН”) для этих впечатляющих инвестиционных проектов. Я убежден, что министр, который считает реконструкцию музея инвестпроектом, вообще не читал учебник по экономике”, – подчеркнул эксперт.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10158855283304146

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг”.

В Верховной Раде в конце октября было зарегистрировано постановление об увольнении министра из-за неудовлетворительной работы.

Народный депутат от “Слуги народа”, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит “непонятную” кадровую политику, писало агентство “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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