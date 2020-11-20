 

Стамбульская конвенция не является панацеей от домашнего насилия – адвокат

20.11.2020, 13:22, Новости дня

По мнению адвоката Анны Даниэль, украинских законов достаточно для предотвращения домашнего насилия и обеспечения защиты женщин, а подписание еще одного международного соглашения о борьбе с проблемой насилия в семье не искоренит ее, пишет эксперт в своей колонке на сайте агентства “Интерфакс-Украина”.

“Имея национальную законодательную базу, специально уполномоченный орган, который формирует и реализует государственную политику в этой сфере, мы должны сосредоточиться и работать над всесторонней реализацией профильного закона Украины “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”. И вместо поспешного принятия норм международного права в свое законодательство научиться сначала соблюдать Конституцию и законы Украины”, – считает юридический эксперт.

В Украине уже достаточно развито и собственное законодательство в отношении домашнего насилия, убеждена она, кроме того, страна активно работает над уменьшением проявлений дискриминации и обеспечением равных прав мужчин и женщин. Юрист напомнила, что равные права и возможности для женщин и мужчин были заложены в статье 24 Конституции Украины, а в 2001 году вступил в силу Уголовный кодекс Украины, в котором статьей 126-1 обозначено, что домашнее насилие является преступлением, поэтому преследуется и карается.

“И даже если Стамбульская конвенция в очередной раз наложит на страну обязанность обеспечить жертвам юридические и психологические консультации, финансовую помощь, жилье, образование и другое, ничто это не появится само собой”, – пишет Даниэль.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны.

В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года министр юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.

Среди тех, кто конвенцию не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина. 

Президенту Украины пришлось вернуться к вопросу о ратификации конвенции после того, как электронная петиция с таким призывом набрала более 26 тыс. голосов. Предыдущая попытка внести проект такого закона в Раду была в 2016 году, но тогда его направили на доработку, а в 2019-м сняли с рассмотрения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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