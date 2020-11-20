 

Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках

20.11.2020, 13:22, Новости дня

Полуфиналистка шоу “Танцы со звездами” на “1+1” и бывшая солистка группы “ВИА Гра” Санта Димопулос 19 ноября, отвечая на вопросы поклонников, разместила в Instagram Stories неудачные, по ее мнению, снимки.

“Вы очень красивая, есть хоть одно неудачное фото?” – поинтересовались фоллловеры.

“Можете не верить, но больше неудачных”, – ответила Димопулос.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

“Зато [младшая дочь] Софушка всегда красавица”, – подписала она еще один снимок, который считает неудачным.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-х. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Артистка воспитывает двух детей – дочь Софию (2019), которую родила в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко, и сына Даниэля (2008). Его отец – украинский шоумен Андрей Джеджула.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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