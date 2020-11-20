Офис президента Украины ищет замену Венедиктовой. Она не собирается уходить в отставку – СМИ

20.11.2020, 13:22, Новости дня

Офис Президента Украины ищет замену генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Сама генпрокурор отказывается уходить в отставку, сообщил информированный источник агентству “Украинские Новости” 20 ноября.

“Она отказалась уходить в отставку. Это ее позиция”, – сказал он.

По его словам, Венедиктова намерена придерживаться такой позиции несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский дал ей строк до конца года показать результаты работы.

“Рассматривали кандидатуру [замглавы Офиса президента Андрея] Смирнова, но у него нет поддержки в парламенте”, – привел подробности собеседник.

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором Украины 17 марта. Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Представляя Венедиктову в Раде, Зеленский отмечал, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

До Венедиктовой должность генпрокурора Украины занимал Руслан Рябошапка. Он проработал на этой должности полгода. По мнению президента, он не показал результат.