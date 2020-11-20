 

Северная Ирландия введет локдаун на две недели

20.11.2020, 12:28, Новости дня

Власти Северной Ирландии с 27 ноября вводят локдаун на две недели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в решении правительства от 19 ноября.

Правительство страны решило ограничить работу гостиничного бизнеса, заведений досуга, всех мест отдыха и развлечений (игровые площадки, спортзалы и бассейны). Школы останутся открытыми, а университеты переведут на дистанционное обучение. Ресторанам и кафе разрешили работать только навынос.

Жесткие ограничения будут действовать в стране до 11 декабря.

Власти страны пообещали разработать пакет финансовой поддержки в течение нескольких дней. Первый министр Северной Ирландии заявила: если бы жесткий карантин не ввели, в больницах страны не осталось бы мест.

“Совершенно очевидно, что требуется жесткое вмешательство, чтобы дать нам шанс встретить Рождество и новогодние праздники в безопасной и счастливой атмосфере […] Нам всем нужно работать вместе, чтобы спасти жизни людей, больницы и наше Рождество”, – сказала она.

По информации заместителя первого министра Мишель О’Нил, в Ирландии за последнюю неделю 76 человек погибли от COVID-19. 

“Заполненность больниц в настоящее время составляет 100%. Бездействие неизбежно привело бы к полной перегрузке всей системы [здравоохранения]”.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, а выздоровело 36,5 млн. Число инфицированных в Северной Ирландии за все время эпидемии достигло более 69 тыс. человек. Умерло 2010 пациентов, а излечилось 23,4 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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