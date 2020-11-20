 

В России за сутки подтвердили COVID-19 у рекордного числа граждан

20.11.2020, 12:28, Новости дня

За сутки 19 ноября в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 24 318 человек, сообщил правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

По данным штаба, 18 ноября РФ пересекла отметку в 2 млн заразившихся и сейчас общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 2 039 926. 

Умер за последние сутки 461 пациент с COVID-19. Этот показатель тоже близкий к максимальному – больше было только накануне (463). Всего от коронавируса скончались 35 311 россиян. 

Ведомство отчиталось в Telegram, что за последние сутки, по данным Роспортебнадзора, провели 596 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (всего с начала пандемии – 71,2 млн). Штаб не уточняет, какие методом тестируют россиян. 

Население страны, по данным Росстата на конец 2019 года – 146,7 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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