В России за сутки подтвердили COVID-19 у рекордного числа граждан

20.11.2020, 12:28, Новости дня

За сутки 19 ноября в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 24 318 человек, сообщил правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, 18 ноября РФ пересекла отметку в 2 млн заразившихся и сейчас общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 2 039 926.

Умер за последние сутки 461 пациент с COVID-19. Этот показатель тоже близкий к максимальному – больше было только накануне (463). Всего от коронавируса скончались 35 311 россиян.

Ведомство отчиталось в Telegram, что за последние сутки, по данным Роспортебнадзора, провели 596 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (всего с начала пандемии – 71,2 млн). Штаб не уточняет, какие методом тестируют россиян.

Население страны, по данным Росстата на конец 2019 года – 146,7 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.