 

73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем

20.11.2020, 11:34, Новости дня

Букингемский дворец по случаю 73-й годовщины со дня бракосочетания 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II и 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа обнародовал в Instagram их новое совместное фото.

Пара позирует в кадре, рассматривая поздравительные открытки, которые получили от внуков – принцев Джорджа и Луи и их сестры Шарлотты, а также от доброжелателей.

“Фотография была сделана в начале этой недели в Виндзорском замке”, – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Курорт в США решили переименовать из-за «расистского названия»

29.08 / VOAэкспресс 29 августа 2020

05.07 / Разработана новая рецептура инсулина

09.11 / «Мрачная эпоха демонизации окончена» — Байден обратился к Америке после победы

28.06 / Компания Realme представила смартфон Realme X3

03.07 / Мурашко назвал число умерших от коронавируса врачей в России

22.10 / За симпатиями американцев кандидаты на пост президента США идут в рестораны быстрого питания

07.11 / Daily Mail – комитет палаты лордов обяжет пэров раскрывать доходы из-за рубежа

20.08 / В Германии зафиксировали наибольший с апреля суточный прирост больных COVID-19

07.11 / Полиция задержала стрелявшего в священника в Лионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска