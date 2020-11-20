“Роттердам плюс” не нанес никакого вреда общественным интересам и это подтвердил Высший антикорсуд – экс-глава СБУ

20.11.2020, 11:34, Новости дня

Решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела “Роттердам плюс” вступило в силу, что еще раз подтвердило отсутствие какого-либо ущерба для государства от действия этой формулы. Об этом заявил в Facebook народный депутат от “Батьківщини”, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

“Я не раз заявлял, что это дело полностью пустое, поскольку нет состава преступления и какого-либо вреда общественным интересам. Это подтвердили все государственные институты, включая две инстанции Высшего антикоррупционного суда”, – отметил Наливайченко.

Он добавил, что решение о законности закрытия дела вступило в силу после отказа экс-нардепа Виктора Чумака от апелляционной жалобы о его обжаловании.

“Приветствую позицию бывшего коллеги: здравый смысл должен брать верх над политической целесообразностью. Также поздравляю украинскую антикоррупционную систему с тем, что она продемонстрировала равноудаленность от медиамифов и приняла законное решение. Надеюсь, что НАБУ в дальнейшем направит всю свою энергию в конструктивное русло и будет расследовать реальные коррупционные схемы во власти”, – отметил бывший глава спецслужбы.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2999349543634369

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Первый процесс был закрыт накануне, а сегодня председательствующий судья Игорь Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу.