В Украине завтра начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах

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20.11.2020, 10:40, Новости дня

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон №1000-IX, который сегодня, 20 ноября, опубликовали в газете “Голос Украины”.

Документ вступает в силу на следующий день после его публикации, то есть в субботу, 21 ноября.

В тексте закона прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Закон допускает ношение масок, изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати не облагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 19 ноября.

Верховная Рада 3 ноября  в первом чтении приняла похожий законопроект, который предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 грн.

Необходимость ношения масок отметили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 14 575 человек. Это новый рекорд суточного прироста за все время эпидемии. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 598 085 случаев коронавирусной инфекции. Скончалось уже 10 598  пациентов, а вылечились 274 324.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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