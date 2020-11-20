 

Компания SVI презентовала бронированную модель Max 3

20.11.2020, 10:36, Новости дня

Известная африканская компания продемонстрировала новую бронированную модель Max 3, которая построена на базе Toyota Land Cruiser 79 Series.

В частности, указанный экземпляр отличается бронированным кузовом, который способен выдерживать попадания пулей любого калибра. Вместе с тем разработчики постарались придать автомобилю максимально индивидуальную внешность. Новый Max 3 получил увеличенную решетку радиатора, модернизированную оптику. Кроме того, здесь также предусмотрят выход версий с одной или двойной кабиной.

За счет таких особенностей в салоне бронированного транспортного средства разместятся до 8 пассажиров. Для того, чтобы автомобиль смог выдерживать бронь, модели оснастили усиленной подвеской. Под капотом сохранили оригинальный двигатель от Toyota Land Cruiser 79 Series.



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