Компания Volkswagen представит новый Golf GTI на рынке России

20.11.2020, 10:36, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen анонсировал для российского рынка обновленный хетчбэк Golf GTI.

Для отечественных клиентов предусмотрят две версии Volkswagen Golf Exclusive и Volkswagen Golf GTI. В частности, первая из новинок имеет мощность 150 л.с, а также 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Во второй модификации под капотом установлен 2-литровый турбированный мотор на 245 л.с. мощности. В данном случае предусмотрели 7-ступенчатую коробку передач.

Пока производитель не называют точную дату выхода автомобилей на местный рынок. Вместе с тем во всех версиях применят улучшенную навигационную систему, а также акустику Harman Kardon. Также модель получит 17-дюймовые колесные диски. Выход Volkswagen Golf прошел начале нынешнего года.