Winnebago презентовала туристический кемпер Ekko

20.11.2020, 10:36, Новости дня

Специалисты Winnebago продемонстрировали уникальный кемпер под названием Ekko.

Данное транспортное средство базируется на популярном фургоне Ford Transit, который окажется наиболее актуальным для туристов. В салоне предусмотрели множество мест, в которых можно хранить различные вещи и грузы. Также здесь нашлось место для установки велосипедов. Новый Ekko получил в салоне полноценную кухню с холодильником и раковиной. Кроме того, в салоне смогут комфортно разместиться до 4 человек.

Данный автомобиль предусматривает наличие унитаза, душа и других важных приспособлений. Кроме того, под капотом Winnebago Ekko установили 3,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 310 л.с. Для комфортной езды установлена система удержания полосы и круиз-контроль. Цена новинки составит около 12,4 миллионов рублей.