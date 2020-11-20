 

РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе

20.11.2020, 8:50, Новости дня

Президент Российской академии наук Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам, которая займется изучением вопросов научного и правового обеспечения добычи полезных ископаемых в космосе, сообщается в решении Совета РАН по космосу.

«Создать в структуре совета «Экспертную рабочую группу по космическим ресурсам» для обсуждения научных и правовых аспектов исследования, использования и будущего освоения космических ресурсов», – передает РИА «Новости» сообщение РАН.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.



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