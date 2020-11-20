Беременная и ребенок погибли в ХМАО в провалившемся под лед автомобиле

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20.11.2020, 7:56, Новости дня

Беременная женщина и ребенок погибли в Ханты-Мансийском автономном округе в результате проваливания легкового автомобиля под лед реки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Около 05.30 (03.30 мск) в дежурную часть ОМВД РФ по Березовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с гибелью [людей]. По предварительным данным, на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва вниз по течению, провалилась под лед «Нива Шевроле». В результате погибли беременная женщина 1991 года рождения и <…> девочка 2020 года рождения», – приводит сообщение пресс-службы регионального управления ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что всего в автомобиле находились шесть человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. Четверо из находившихся в машине выжили. «Четыре человека успели выбраться из машины. Погибшая женщина ехала рожать в роддом. Была на 32-неделе беременности», – сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 17 февраля в Башкирии перевернулся микроавтобус с беременными женщинами.



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