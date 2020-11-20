Das Erste – убийство норок в связи с коронавирусом стоило кресла датскому министру

20.11.2020, 6:12, Новости дня

После того как на фермах норок в Дании была обнаружена мутировавшая версия коронавируса, опасная и для людей, правительство страны приняло решение о забое всех животных в очагах инфекции, включая здоровых. Выяснилось, однако, что в Дании нет закона, обеспечивающего правовую основу для таких действий. В итоге министр сельского хозяйства Моргенс Йенсен объявил о своём уходе в отставку.



Reuters

После того как у норок в Дании была обнаружена коронавирусная мутация, правительство хотело уничтожить миллионы этих пушных зверьков, пишет немецкий телеканал Das Erste. Однако, как оказалось, до сих пор для этого не существовало правовой основы.

В результате датский министр сельского хозяйства и продовольствия Моргенс Йенсен был вынужден уйти в отставку из-за неправомерного уничтожения миллионов норок. «Сегодня я проинформировал премьер-министра о том, что хочу уйти из правительства», — заявил Йенсен.

Как напоминает немецкий телеканал, из-за выявления мутировавшей версии коронавирусной инфекции правительство Дании велело уничтожить всех содержавшихся на фермах страны норок, несмотря на отсутствие необходимого законодательства для забоя здоровых животных. В связи с этим Йенсен выступил с извинениями на датском телевидении.

По сообщению правительства в Копенгагене, большинство членов парламента поддержало решение о забое норок. Партии левого лагеря, поддерживающие правительство меньшинства социал-демократов, в итоге утратили доверие к министру сельского хозяйства. Он сделал из этого соответствующие выводы и сообщил на Facebook о том, что больше не может добиться достаточной поддержки со стороны большинства датских парламентских партий. Поэтому он заявил премьер-министру Дании о своём решении покинуть кабинет министров.

В начале месяца на некоторых датских фермах была выявлена новая мутировавшая версия коронавируса, которой могли заразиться и люди, напоминает немецкий телеканал. После этого поступило распоряжение уничтожить в общей сложности около 15 миллионов норок, в том числе и здоровых. Обнаруженный вариант коронавируса был классифицирован институтом здравоохранения Дании SSI как вызывающий беспокойство, потому что, по данным института, он мог впоследствии оказать воздействие на коронавирусные вакцины.

Как сообщило датское ведомство по продовольствию, в стране были убиты все норки на фермах с выявленными случаями коронавируса — в общей сложности этих ферм оказалось 284, пострадали животные примерно каждой четвёртой фермы норок в Дании. Ещё 25 ферм остаются под подозрением на коронавирус, отмечает Das Erste.