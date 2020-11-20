 

Разин обвинил «банду» в лишении Шатунова прав на песни «Ласкового мая»

20.11.2020, 4:56, Новости дня

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал лишение певца Юрия Шатунова прав на их песни на основании решения Девятого арбитражного апелляционного суда.

«Несмотря на то, что Юрий Шатунов проигрывает все суды, мы с правообладателем произведений группы «Ласковый май» еще раз предлагаем ему возможность на безвозмездной основе получить право на исполнение песен группы. Я еще раз хочу подчеркнуть нашим поклонникам, что никто из правообладателей не настроен против Юры Шатунова», – написал он в своем Instagram.

Разин добавил, что «в эту историю его затянул его директор Кудряшов», который, по его мнению, безграмотно распоряжается его творчеством, а также юристы. «Поэтому чем быстрее Юра обратится к нам, тем лучше будет для него. Пока пройдут эти суды, Юра поймет, что эта банда завела его не в ту сторону», – отметил Разин.

Ранее сообщалось, что автор хитов Руслан Филатов теперь является законным правообладателем песен группы. В августе прошлого года продюсер Разин заявил, что Шатунов отказался исполнять главные хиты «Ласкового мая».



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