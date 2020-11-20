Букеровскую премию получил писатель из Шотландии

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20.11.2020, 4:26, Новости дня

Лауреатом Букеровской премии 2020 года в области художественной литературы стал шотландский писатель Дуглас Стюарт. Он одержал победу за дебютный роман “Шагги Бейн”. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба премии на странице в Twitter.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020

Роман “Шагги Бейн” посвящен матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который в 1980-е годы пытается поддержать свою мать, борющуюся с алкогольной зависимостью и бедностью, сообщает BBC News.

Дуглас сообщил Jersey Evening Post, что он второй победитель из Шотландии за последние 50 лет.

За победу Стюарт получит £50 тыс. ($65 тыс.), а также еще $2,5 тыс. за то, что попал в шорт-лист.

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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