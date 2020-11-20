Министр обороны Германии – НАТО и США будут нужны Европе для защиты ещё долго

20.11.2020, 4:24, Новости дня

После критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего слова министра обороны Германии ложным пониманием истории, Аннегрет Крамп-Карренбауэр снова пояснила свою позицию относительно европейской обороны, пишет немецкий телеканал N-TV. Несмотря на согласие с лидером Франции в необходимости создания общей европейской армии, она уверена, что НАТО и США в качестве союзника будут необходимы Евросоюзу ещё долго.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет извлечь урок из прошедших лет, за которые в НАТО обнаружились глубокие трещины — и не только из-за американского президента Дональда Трампа, отмечает немецкий телеканал N-TV. Макрон выступает за создание общеевропейской армии, однако Германия как важный партнёр в Европе относится к этой идее скептически.

На фоне критики со стороны французского лидера министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр снова сказала о своей позиции, в соответствии с которой Европа в обозримом будущем не сможет сама защитить себя без помощи США.

Свою точку зрения министр пояснила во время серии мероприятий Augsburger Allgemeine Live. По многим аспектам она оказалась в целом согласна с Эммануэлем Макроном. Например, в том, что европейцы должны делать больше для собственной безопасности и обороны. Однако в конечном итоге всё сводится к вопросу: «Делаем ли мы это для лучших отношений с США? Или мы делаем это, чтобы справиться без США и без НАТО? Я придерживаюсь твёрдого убеждения: нам по-прежнему будут необходимы НАТО и хорошие американские союзники».

Кроме того, Крамп-Карренбауэр также разделяет видение Макрона по поводу необходимости создания европейской армии. «Будет ли это в конечном счёте европейская армия или армия европейцев — об этом можно поспорить, — заметила министр обороны Германии. — Но то, что мы хотим действовать сообща как европейцы, и то, что мы также хотим совместно развивать оборонные системы для будущего, совершенно неоспоримо».

Как напоминает немецкий телеканал, в понедельник Макрон раскритиковал заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр как «ложную интерпретацию истории» и высказался в поддержку европейского суверенитета в вопросах обороны.

Споры по поводу европейской самостоятельности в этой сфере стали следствием президентского срока Дональда Трампа, который, среди прочего, поставил под сомнение необходимость НАТО, поясняет телеканал. Однако и Макрон ставил трансатлантическому альянсу диагноз «смерть мозга». Французский президент уже давно призывает к более сильной независимости и самостоятельности Европы. После выхода Великобритании из ЕС Франция остаётся единственной ядерной державой в Евросоюзе, подчёркивает N-TV.