Bild – глава Минздрава ФРГ исключил обязательную вакцинацию

20.11.2020, 4:24, Новости дня

Прививка вакциной от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер, пообещал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн. Как пишет Bild, Шпанн также заявил, что пандемия является «событием столетия», и подчеркнул, что ущерб от неё неизбежен.



Reuters

Во время вчерашнего заседания бундестага, в ходе которого депутаты обсуждали закон о защите от инфекций, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн повторил своё обещание, пишет Bild.

«Я даю вам слово: во время этой пандемии обязательной вакцинации не будет», — приводит издание слова Шпанна. Политик также обратился к депутатам от партии АдГ, призвав их перестать «утверждать обратное».

Кроме того, Шпанн подчеркнул, что разработка вакцины произошла в кратчайшие за всю историю сроки. «Я горжусь тем, что первая вакцина, показавшая свою эффективность, разработана в Германии», — заявил министр. Bild напоминает, что ещё в минувшем октябре Шпанн говорил о том, что вакцинация будет носить не обязательный, а добровольный характер.

Шпанн назвал пандемию «событием столетия», отмечает издание. Он также отметил, что ущерб от неё неизбежен, вне зависимости от того, вмешивается государство или нет: поэтому необходимо найти верный баланс между ущербом для экономики и ущербом для общественного здоровья.

Издание также отмечает, что начало речи Шпанна было отмечено небольшой акцией со стороны ряда депутатов партии АдГ: они подняли вверх белые плакаты, на которых было написано слово «Конституция» — с чёрной, траурной лентой и датой «18.11.2020».