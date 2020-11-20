 

Попова рассказала, как поведет себя коронавирус зимой

20.11.2020, 2:14, Новости дня

Низкие температуры не влияют на коронавирус, а потому не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в РФ с приходом зимы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что сегодня это (похолодание – прим. ВЗГЛЯД) не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», – приводит ее слова ТАСС.

«Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований <…> нет», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что регионам нужно готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий.

За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 438, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 312, Московской области – 880.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на содержание под стражей отложили

21.10 / Кабмин Украины выделил 540 млн грн на средства для дезинфекции в школах

28.07 / Украина, Польша и Литва объявили о создании «Люблинского треугольника»

14.07 / На Украине заблокировали легализацию игорного бизнеса

09.10 / «Очередное заимствование у американцев» — французский историк раскритиковал идею «позитивной дискриминации в вузах

04.07 / Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

13.08 / Депутат оценил влияние второй волны коронавируса на экономику РФ

17.08 / Врио губернатора ЕАО поручил контролировать использование федеральных средств

03.09 / Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

03.10 / “Даже на фейк не тянет”. Тищенко отреагировал на пленки Лероса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска