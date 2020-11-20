Попова рассказала, как поведет себя коронавирус зимой

20.11.2020, 2:14, Новости дня

Низкие температуры не влияют на коронавирус, а потому не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в РФ с приходом зимы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что сегодня это (похолодание – прим. ВЗГЛЯД) не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», – приводит ее слова ТАСС.

«Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований <…> нет», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что регионам нужно готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий.

За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 438, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 312, Московской области – 880.