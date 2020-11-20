Роспотребнадзор оценил сообщения об опасных мутациях коронавируса

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20.11.2020, 2:14, Новости дня

Специалисты не фиксируют мутаций коронавируса, способных сделать его опаснее, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, возникновение таких мутаций в ближайшее время не прогнозируется.

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более «злым» или более заразным», – приводит ее слова ТАСС.

«Пока в прогнозах ученых всего мира, каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее Попова сообщила, что в Сибирском регионе наблюдаются определенные изменения, которые позволяют предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями. При этом в ведомстве предположили, что подобная мутация также распространена за рубежом.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сообщил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Сибирском регионе, скорее всего незначительна и подобна тем, которые наблюдают во всем мире.

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что «сибирская» мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.

Между тем американские ученые также обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых, предположительно, может сделать его более заразным. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса.



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