 

Кабмин планирует ввести полный локдаун в Украине. Мэр Ивано-Франковска назвал даты

20.11.2020, 1:44, Новости дня

Кабинет Министров Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Об этом 19 ноября по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеотрансляции на странице в Facebook.

По его словам, позиция правительства в необходимости “карантина выходного дня” неизменна. Также в Кабмине обсуждали, что “карантин выходного дня” – это определенная подготовка к полному локдауну, отметил мэр.

“Озвучивались цифры, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10–15 декабря, в оптимистическом – 20–25 декабря на несколько недель”, – заявил Марцинкив.

Он считает, что это приведет к катастрофе для экономики, “особенно сильно” локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

Мэр уточнил, что с премьером договорились еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/180895436984815/

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. “Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Кроме Ивано-Франковска, против выступили Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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