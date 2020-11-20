 

Мутировавший штамм коронавируса норок, скорее всего, исчез – минздрав Дании

20.11.2020, 1:44, Новости дня

Минздрав Дании 19 ноября объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок вариантом коронавируса SARS-CoV-2, который известен как “Кластер 5”. 

“С 15 сентября не было обнаружено новых случаев заражения среди норок, поэтому Государственный институт сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез”, – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. 

К такому выводу минздрав страны пришел после исследования состояния здоровья жителей северных муниципалитетов Дании, где расположены норковые фермы. В связи с отсутствием новых случаев передачи вируса к человеку в этих регионах решили ослабить карантинные меры с 20 ноября. 

Вся популяция норки в этих муниципалитетах уничтожена, подчеркивается в релизе. 

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. 

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была “настолько серьезной”, что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:

284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP

— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Решение уничтожить всю популяцию животных в стране приняли после обнаружения варианта коронавируса, который известен как “Кластер 5”. По данным Всемирной организации здравоохранения, он характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, и более стойкий к нейтрализующим антителам. Такой вариант вируса обнаружили у норок в шести странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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