Львовские рестораторы без штанов призвали Кабмин отменить “карантин выходного дня”. Видео

20.11.2020, 1:44, Новости дня

Рестораторы заявили, что выступают против карантина, будут принимать клиентов и нести ответственность за коллективы.

“Мы будем работать, как партизаны, как бы это нас ни унижало. У нас нет другого выхода. Это Львов, детка. Ни одна власть не смогла здесь победить подполье, и вам вряд ли удастся”, – заявили авторы обращения.

Бизнесмены предложили отменить “карантин выходного дня” и “реально, а не показательно” контролировать соблюдение противоэпидемических норм.

“Если это необходимо – вводите локдаун. Закрывайте все – по-настоящему все, как это сделали Австрия и Словакия. Но срочно на две-три недели, чтобы все могли это планировать, а не как в прошлый раз, когда карантин завершился сам по себе… Лучше закрыться сейчас, чтобы снова открыться на праздники, потому что Рождество во Львове не остановит ни один карантин. Мы закроемся первые и покажем достойный пример, как сделали это и в прошлый раз без каких-либо “велюров”, – сказали они.

Рестораторы посоветовали правительству открывать госпитали, тестировать людей.

“А той госпоже вице-министру, которая советовала нам искать другую работу и увольнять людей (речь идет о заявлении замминистра здравоохранения Ирины Микичак. – “ГОРДОН”), хотим сказать: цьоцю, вертайтеся вже додому після тих київських заробітків. Мабуть, ви вже там перепрацювали. Вы уже оставили нас без штанов. Но мы не дадим сделать это с тысячами наших людей”, – сказали они.

В конце видео видно, что авторы обращения записывали его без штанов.

Видеообращение записали основатели “Холдинга эмоций !Fest” Андрей Худо и Юрий Назарук, совладелец театра пива “Правда” Юрий Заставный, владелец сети “Майстерня карамелі” и ресторана Tante Sophie Андрей Дзюбан, владелец кафе “Світ кави” Маркиян Бедрий и основатель ряда львовских ресторанов Вардкес Арзуманян.

“Карантин выходного дня” был введен 11 ноября и будет действовать до конца ноября. Ряд мэров украинских городов заявили о несогласии с нововведением. В частности, горсовет Львова отменил выходные до конца месяца для ряда заведений.

Но полиция все равно закрывала магазины и заведения. За выходные по всей Украине они закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

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Видео: Дайте працювати / Facebook