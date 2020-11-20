Украина захотела больше внимания со стороны «администрации Байдена»

20.11.2020, 1:20, Новости дня

Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко в ходе видеоконференции американского Института Ближнего Востока выразил мнение, что Украина получит гораздо больше внимания со стороны новой американской «администрации Джозефа Байдена».

«Мы твердо верим, что <…> администрация Байдена будет иметь более ориентированный на внешнюю политику подход. Не хочу в чем-то обвинять нынешнюю администрацию США, поскольку мы видели очень серьезную поддержку в ходе президентства [Дональда] Трампа», – передает ТАСС слова посла Украины в Вашингтоне.

«В администрации Байдена в определенной степени будут участвовать эксперты с более глубоким знанием Украины, Молдавии, Грузии и региона, – полагает Ельченко. – Мы смотрим на это очень позитивно. Верим, что получим гораздо больше внимания со стороны новой [американской] администрации».

«В независимости от того, кто избран президентом США в прошлом, сейчас или будет избран в будущем, Украина всегда ощущает очень серьезную двухпартийную поддержку в Конгрессе. Так будет и впредь», – считает посол.

«Что касается того, как это может отразиться на солидарности по отношению к Украине, то, учитывая тенденции в США и на Западе в целом относительно Черноморского региона, думаю, у нас очень яркие перспективы», – сообщил Ельченко.

Принимавший участие в конференции посол Грузии в США Давид Бакрадзе назвал Байдена «давним другом» своей страны, который неоднократно посещал республику. «Мы ждем с нетерпением работы с коллегами в Вашингтоне», – сказал Бакрадзе.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена с «победой» на выборах.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.