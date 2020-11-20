 

Яценюк: Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача – гражданская война в Украине. Просыпайтесь

20.11.2020, 0:50, Новости дня

Россия и ФСБ руководят украинскими властями, заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк в Facebook 19 ноября. 

Он обратил внимание, что 16 ноября апелляционный суд Киева снял арест с беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, 19 ноября в музее Революции достоинства полиция провела обыски, а Госбюро расследований вызвало на допросы лидеров Евромайдана в рамках производства, которое открыли по заявлению экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина о “госперевороте” во время Революции достоинства. 

Эти события произошли перед годовщиной начала Революции достоинства не случайно, считает Яценюк. 

“Их цель – унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Происходит то же самое, что и при Януковиче: Россия и ФСБ руководят украинской властью. Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача – гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия, и знаю, чем закончатся эти провокации для власти. Просыпайтесь!” – добавил он. 

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1962981267189332

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

21 ноября, в день начала Революции достоинства, в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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