Немецкие СМИ назвали христиан «главными врагами» борьбы с COVID-19

20.11.2020, 0:26, Новости дня

Христиан можно назвать «главными врагами» демократии и борьбы с коронавирусом, учитывая тот факт, что в Восточной Германии сохранилась активная консервативно-протестантская общинная жизнь, а церкви по-прежнему хорошо заполнены, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Автор публикации пишет о массовых протестах в Берлине против жестких карантинных мер. В статье отмечается, что поводом для обвинений в адрес немецких властей стал принятый закон об инфекционной защите населения. «Закон расширяет полномочия минздрава Германии, который на основании своего видения и рекомендаций ВОЗ может вводить любые локдауны», – поясняет Der Spiegel. Кроме того, инициатива содержит список таких мер, как ограничения социальных контактов (например, поход к родителям) и закрытие образовательных учреждений.

«Хотя бывшая ГДР отшлифовала все церковное, очень активная консервативно-протестантская общинная жизнь сохранилась, прежде всего в Восточной Саксонии и Рудных горах. Церкви здесь по-прежнему очень хорошо заполнены и являются значительным общественным игроком», – передает «Царьград» содержание статьи Der Spiegel.

Германское издание открыто призывает политиков игнорировать письма христиан из ГДР, потому что они только мешают проводить «правильную политику».

Уточняется, что перед голосованием за документ в немецком парламенте было получено множество писем с требованием не голосовать за него. Позднее люди вышли на протест в столице Германии, который собрал порядка 10 тыс. человек. Полицейские в Берлине применяли водометы против демонстрантов. В среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия минздрава и ограничивает права и свободы.