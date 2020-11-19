Правительство Ирландии хочет убить всех норок на фермах, хотя у них нет коронавируса

19.11.2020, 23:56, Новости дня

Министерство сельского хозяйства Ирландии ведет переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех выращенных норок после соответствующих рекомендаций главного врача страны Тони Холохана. Об этом 19 ноября сообщает The Irish Times.

Главврач рекомендовал в срочном порядке провести выбраковку всех норок, количество которых в стране оценивается в 120 тыс. голов. По его словам, необходимо уничтожить животных, так как есть риск того, что норка может передать мутировавший штамм коронавируса обратно человеку и негативно повлиять на эффективность вакцинации.

Чиновник заявил, что по результатам тестирования норок в Ирландии положительных результатов на COVID-19 не выявлено.

Мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, которым от животных могут заразиться люди, обнаружили ранее в Дании. Страна считается крупнейшим в мире производителем меха норки, на ее 1139 фермах живет от 15 до 17 млн особей. После обнаружения мутации вируса власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

Кроме Дании, заразившихся мутировавшим коронавирусом норок обнаружили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США. О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

В Ассоциации звероводов Украины 9 ноября заявили об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 56,6 млн случаев COVID-19, 1,35 млн человек умерли, 36,3 млн – выздоровели.