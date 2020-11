Госсекретарь США впервые посетил оккупированные Израилем палестинские территории

19.11.2020, 23:56, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео впервые в истории с официальным визитом посетил израильские поселения на оккупированных палестинских территориях. Об этом 19 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

“Невероятный визит сегодня в Каср-эль-Яхуд, место, где, по традиции, крестился Иисус. Это место имеет огромное значение для многих верующих, и я был рад видеть расширение туризма и доступность для посетителей всех вероисповеданий”, – заявил Помпео.

Incredible visit today to Qasr al-Yahud, the site where tradition holds that Jesus was baptized. This site has immense importance for many believers, and I was pleased to see the expansion of tourism and access for visitors of all faiths. pic.twitter.com/JWsfYP8wzH

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020

Позже он посетил винзавод в Псагоне.

“Наслаждались обедом в живописной винодельне Псагот. К сожалению, это и другие предприятия стали мишенью пагубных попыток маркировки в ЕС, которые способствуют бойкоту израильских компаний. США поддерживают Израиль и не потерпят никакой формы делегитимации”, – отметил он.

Enjoyed lunch at the scenic Psagot Winery today. Unfortunately, Psagot and other businesses have been targeted by pernicious EU labeling efforts that facilitate the boycott of Israeli companies. The U.S. stands with Israel and will not tolerate any form of delegitimization. pic.twitter.com/N4oCD5IqRB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020

Помпео сообщил, что визит показал, что угроза безопасности Израиля со стороны Ирана и “его ставленников” сохраняется и ее нельзя игнорировать.

“Признание администрацией Дональда Трампа суверенитета Израиля над Голанскими высотами демонстрирует нашу приверженность сильному Израилю”, – заявил он.

The @realDonaldTrump Administration’s recognition of Israeli sovereignty over Golan Heights demonstrates our commitment to a strong Israel. My visit to the Golan Heights made clear that the threat to Israel’s security from Iran and its proxies persists and cannot be ignored. pic.twitter.com/iaBTKBnzoe

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы арабских государств и расширил свои территории. В частности, у Сирии были захвачены Голанские высоты. Впоследствии их восточную часть вернули под контроль Дамаску. В декабре 1981 года Кнессет принял резолюцию о распространении израильской юрисдикции на захваченную часть высот.

ООН не признала оккупацию Израилем Голанских высот. Ежегодно Генассамблея принимала резолюцию с ее осуждением. В 2018 году США впервые проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН (ранее американская делегация воздерживалась).

21 марта 2019 года Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 22 марта Лига арабских государств, Сирия, Турция, Иран и Российская Федерация осудили инициативу президента США. 25 марта Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над аннексированной частью Голанских высот.