Опасный астероид рекордно приблизился к Земле

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19.11.2020, 23:32, Новости дня

Астрономы зафиксировали рекордное сближение астероида с Землей, информирует Universe Today.

Расположенные на Гавайях телескопы системы ATLAS обнаружили астероид VT4 диаметром пять-десять метров, пролетевший 13 ноября над южной частью Тихого океана недалеко от островов Питкэрн. Космический объект пролетел на расстоянии 345 километров над Землей, побив установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к нашей планете на 2 тыс. километров, передает РИА «Новости».

Сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида VT4. Небесное тело перешло с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса. Таким образом, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры.

Напомним, в конце октября группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей.



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