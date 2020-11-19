В Киевской школе экономики считают, что в Украине до конца года от COVID-19 может умереть 33 тыс. человек

19.11.2020, 23:02, Новости дня

Киевская школа экономики (KSE) смоделировала сценарии развития распространения коронавирусной инфекции COVID–19 в Украине. В случае, если “карантин выходного дня” не сработает, до конца года от COVID–19 может умереть от 17 тыс. до 33 тыс. человек. Об этом 19 ноября сообщила пресс–служба KSE.

“Мы рассмотрели три сценария действия “карантина выходного дня”. Зеленый сценарий – самый оптимистичный и, по нашему мнению, маловероятный в нынешних условиях. Он прогнозирует 17 тыс. смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Желтый сценарий – 26 тыс. смертей, возможен при условии, что “карантин выходного дня” сработает. Черный сценарий – 33 тыс. смертей от COVID-19 – сыграет, если существующий карантин не сработает. Критическая нагрузка на больницы, вероятно, припадет на декабрь 2020 года”, – заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований KSE Юрий Ганиченко.

По состоянию на 19 ноября девять областей: Запорожская, Сумская, Киевская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая – и город Киев находятся в зоне “неконтролируемого возгорания”. На прошлой неделе таких областей было пять. Киевская и Сумская области демонстрируют наиболее динамичную вспышку за последнюю неделю, сообщили в KSE.

По данным исследования, каждая третья больница первой волны (152) критически заполнена больными COVID-19. В 89 больницах кровати для пациентов с COVID–19 заполнены на 100%. Еще 97 – сильно перегружены. Половина больниц – в зоне “относительной безопасности”.

В Киевской школе экономики рекомендуют расширить действие “карантина выходного дня” и на будние дни.

“Только это позволит взять под контроль распространение коронавируса. Ограничение необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан”, – добавили в KSE.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. “Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Кроме Ивано-Франковска, против выступили Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них рекордные 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.