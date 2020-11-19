Уманский заявил, что прекращает общение со СМИ по личной просьбе Ермака. До этого он дал интервью Бацман

19.11.2020, 23:02, Новости дня

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявил в Facebook, что по личной просьбе главы Офиса президента Андрея Ермака на время прекращает общение с представителями медиа.

“По личной просьбе Андрея Ермака я принял решение до личной встречи с ним после его выздоровления временно воздержаться от участия в эфирах”, – написал он.

https://www.facebook.com/ihor.umanskyi.77/posts/366918271062953

Ермак сейчас лечится от коронавирусной инфекции COVID-19 в “Феофании”.

22 апреля глава ОПУ сообщил, что Уманский станет его советником и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах. 12 ноября Уманский раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

18 ноября он провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что за время работы в ОПУ и Минфине убедился: “достучаться к власти, ее руководству можно исключительно публично – через экран телевизора, через соцсети”.

“Записки, предложения и другое, к сожалению, не принимаются”, – сказал он, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Звонок Ермака, громкие разоблачения, схемы, главные коррупционеры, скачок гривны. Трансляция интервью Бацман с Уманским.



Сегодня Уманский дал интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, в ходе которого говорил о причинах увольнения с должности советника Ермака, о коррупции в Украине, ситуации на таможне и в налоговой, расходовании средств из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, экономической ситуации в Украине, возможном дефолте, а также о собственных политических амбициях. Беседа продолжалась более часа.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.

Уманский рассказывал, что не сработался с премьер-министром Денисом Шмыгалем. “Почему меня убрали? Нужен был ручной министр. Шмыгаль должен осознать: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчиненные. Правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры”, – сказал экс-министр.