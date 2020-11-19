Глава НБУ ответил, будет ли регулятор проводить эмиссию, чтобы покрыть дефицит бюджета

19.11.2020, 22:08, Новости дня

Национальный банк Украины не намерен проводить эмиссию. Об этом в ходе собрания Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 19 ноября рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко, отвечая на вопрос, будет ли регулятор “печатать деньги, чтобы финансировать растущие потребности”. Трансляция велась на YouTube-канале ЕБА.

Глава НБУ подчеркнул, что закон о Национальном банке Украины прямо запрещает Нацбанку финансировать дефицит госбюджета.

“Национальный банк любой страны, особенно если ее валюта не входит в перечень резервных, не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит госбюджета. Точка. Это абсолютное убеждение Национального банка Украины”, – добавил он.

После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала нардеп от “Слуги народа” Людмила Буймистер. С аналогичным предложением 9 ноября выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

НБУ последовательно выступает против эмиссии: замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в апреле отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда; первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в июле объясняла, что это приведет к обесцениванию сбережений граждан Украины.