Украинские власти захотели ввести «очень интеллектуальный» локдаун

19.11.2020, 21:44, Новости дня

Премьер Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране будет ужесточение карантинных мер из-за COVID-19 вплоть до локдауна, однако заявил, что правительство хочет подойти к этому «очень интеллектуально».

«Возможны локдауны, карантин выходного дня или в иной форме, но мы хотим делать это очень интеллектуально», – передает его слова «Новое время».

Шмыгаль добавил, что страну ждет «еще ряд испытаний, связанных с пандемией, но не надо этого бояться и скрывать». «Если мы видим, что, по всем прогнозам, декабрь будет чрезвычайно сложным, что медицинская система заполнена на 100%, и мы подходим к возможности медицины оказывать помощь гражданам Украины, очевидно, придется принимать определенные меры по ограничениям, по карантину, по локдауну – и об этом мы хотим консультироваться с бизнесом и мэрами. Времени очень мало, диалог должен быть быстрым», – сказал премьер.

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Арсений Пушкаренко заявил, что украинскому руководству придется ввести полный локдаун из-за распространения коронавируса.

Другой украинский депутат заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.