 

Адвокат Трампа заявил о «схеме» по фальсификациям на выборах в США

19.11.2020, 21:44, Новости дня

Нарушения на выборах в США были не единичными случаями в отдельных штатах, а являлись частью централизованного плана фальсификации результатов голосования, сообщил адвокат действующего президента-республиканца Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Когда мы начали расследование, <…> очень быстро выяснилось, что это не единичный случай фальсификации [итогов] голосования в каком-то одном штате. Это схема, которая повторяется в целом ряде штатов, практически идентичная схема, наличие которой дает основание любому опытному следователю, прокурору предположить, что существовал план, разработанный в каком-то одном месте, направленный на то, чтобы осуществить все эти различные эпизоды мошенничества при проведении голосования», – цитирует ТАСС Джулиани.

По его версии, данный план «фокусировался на крупных городах и в особенности <…> крупных городах, контролируемых демократами». Джулиани также сообщил, что юридическая команда президента США Дональда Трампа готовится обжаловать результаты прошедших выборов в Джорджии и еще нескольких штатах, передает РИА «Новости». «Иск в Джорджии будет готов, вероятно, завтра», – отметил адвокат.

По его словам, в некоторых городах республиканцы не были допущены к наблюдению, голосовали не жители штата, имело место давление, направленное на изменение голосов, некоторые проголосовали дважды. «Аризона – штат, к которому мы очень присматриваемся. Более чем вероятно мы собираемся подать иск в Аризоне. Мы все еще собираем доказательства», – сказал Джулиани.

Он подчеркнул, что у команды Трампа большое количество информации о мошенничестве в штате Нью-Мексико и в Вирджинии. Адвокат заявил, что объявивший о своей победе на выборах Джо Байден лидирует из-за мошенничества с голосами, а на самом деле на выборах победил Трамп. Он добавил, что на членов команды действующего президента оказывается давление, чтобы они отказались от борьбы.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп заявляет, что это он победил на президентских выборах, и указывает на многочисленные фальсификации со стороны демократов. Кроме того, Трамп заявил, что его юристы проведут расследование и расскажут о реальном «пути к победе» на выборах 3 ноября.



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