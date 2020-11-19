 

NASA установит на Луне ядерные реакторы

19.11.2020, 20:16, Новости дня

Совместно с Министерством энергетики Соединенных Штатов американское космическое агентство разрабатывает проект по строительству на Луне атомных электростанций.

Как сообщают компетентные источники, первый ядерный реактор будет доставлен на поверхность спутника Земли в 2026 году. Если космические программы по освоению Луны войдут в активную стадию реализации, то для строительства колоний понадобится много электроэнергии.

Получить электрический ток на Луне можно только двумя способами: при помощи солнечных батарей или ядерных реакторов. Последний предпочтительнее, так как радиационный фон там все равно очень высок – загрязнения как в Чернобыле Луне не грозят. Кроме того, можно будет получать энергию, когда наступает ночь.



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