Российские ракетные комплексы назвали «занозой» для НАТО

19.11.2020, 19:56, Новости дня

Россия имеет на вооружении передовые ракетные комплексы, которые являются «занозой для войск НАТО», сообщил член организации «Офицеры России», директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

«Если говорить о ракетном вооружении, то есть такая система как «Искандер», которая не имеет себе равных. Ее дальность поражения достигает 480 км», – цитирует ФАН Кнутова

По его словам, ракеты, разработанные по стелс-технологии, способны обходить системы ПРО, а точность наведения и поражения целей исчисляется в метрах.

«То есть это уникальное оружие. Американцы его относят к одному из средств защиты нашей страны, и оно входит в «зону запретов доступа». США туда также включают комплексы «Искандер», С-400 и «Бастион». Это заноза для войск НАТО», – отметил военный историк.

Кнутов также напомнил, что в ближайшей перспективе в РФ на вооружение встанут гиперзвуковые ракеты. «С их появлением ракетные войска и артиллерия получат новейшие системы, которые позволят сокрушить любого противника. И я так полагаю, ни у одной страны мира, в том числе США, не возникнет мысли о провокациях у наших границ», – подчеркнул он.

Ранее начальник РВиА генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии как минимум до 2030 года.