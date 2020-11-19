В следующий пакет санкций против Беларуси будут включены не только физические, но и юридические лица – Боррель

19.11.2020, 19:26, Новости дня

Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия. Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

“Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм”, – сказал он.

Боррель добавил, что “репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются”.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.