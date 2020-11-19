 

В следующий пакет санкций против Беларуси будут включены не только физические, но и юридические лица – Боррель

19.11.2020, 19:26, Новости дня

Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия. Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

“Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм”, – сказал он.

Боррель добавил, что “репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются”.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Глава МИД Германии заявил о необходимости РФ для Европы

26.08 / Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против России

03.07 / Пентагон раскритиковал Пекин за военные учения в Южно-Китайском море

12.09 / В РФ за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

13.07 / Назван средний размер пенсии на Украине

15.11 / При столкновении поезда с иномаркой в Приамурье погиб человек

16.07 / Telegram вошел в десятку популярнейших приложений в мире

27.07 / Песков заявил, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

27.07 / За полгода бюджет недополучил 47 млрд рублей из-за налоговых преступлений

04.11 / Mainichi Shimbun – в пандемию японцы спасаются от стресса и одиночества с помощью «роботов-терапевтов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска