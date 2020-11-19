 

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения

19.11.2020, 19:26, Новости дня

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из страны товары военного назначения. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы предупредили незаконную поставку из Украины агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса “Оса-АК-М” в одну из стран Ближнего Востока.

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправитель указал ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

“Сейчас задокументированные контрразведкой СБУ материалы переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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